Посол США после удара РФ по терминалу "Новой почты": Кремль попирает жизнь

Соединенные Штаты стоят вместе с Украиной, чтобы привлечь Россию к ответственности, заявила посол США Бриджит Бринк после удара РФ по харьковскому терминалу "Новой почты".

Свое заявление Бриджит Бринк опубликовала в Twitter (Х) в воскресенье утром, сообщает "Европейская правда".

"Опять ужасные кадры российского насилия против гражданского населения в Украине – ракетный обстрел почтового отделения в Харькове унес жизни 6 человек, еще больше получили серьезные ранения", – написала глава посольства США.

Она заявила, что "пренебрежение Кремля к жизни должен увидеть весь мир".

"Соединенные Штаты стоят вместе с Украиной, чтобы привлечь Россию к ответственности", – заверила Бринк.

Again overnight horrific images of Russian violence against civilians in Ukraine – a missile attack on a postal office in Kharkiv killed 6 people and seriously injured more. The Kremlin’s disregard for life is for all the world to see. The United States stands with Ukraine to…