Укр Рус Eng

Посол США после удара РФ по терминалу "Новой почты": Кремль попирает жизнь

Воскресенье, 22 октября 2023, 09:44

Соединенные Штаты стоят вместе с Украиной, чтобы привлечь Россию к ответственности, заявила посол США Бриджит Бринк после удара РФ по харьковскому терминалу "Новой почты".

Свое заявление Бриджит Бринк опубликовала в Twitter (Х) в воскресенье утром, сообщает "Европейская правда".

"Опять ужасные кадры российского насилия против гражданского населения в Украине – ракетный обстрел почтового отделения в Харькове унес жизни 6 человек, еще больше получили серьезные ранения", – написала глава посольства США.

Она заявила, что "пренебрежение Кремля к жизни должен увидеть весь мир".

"Соединенные Штаты стоят вместе с Украиной, чтобы привлечь Россию к ответственности", – заверила Бринк.

21 октября вражеская ракета попала в Харьковский инновационный терминал "Новой почты". У работников, которые там находились, не было шанса успеть добежать до укрытия, потому что сирена прозвучала за секунду до взрыва. 

В субботу вечером председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов сообщили, что российские войска наносят ракетные удары по областному центру.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
США Россия Война с РФ