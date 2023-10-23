На іспанські Канарські острови за вихідні прибули майже 1500 мігрантів

За суботу і неділю до берегів іспанських Канарських островів прибули майже півтори тисячі мігрантів з Африки.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

Абсолютна більшість людей – понад тисяча – прибули у суботу. На борту одного з човнів, який причалив до острова Ель Хієрро, було 320 осіб, що місцева влада називає небаченим рекордом.

За підсумками неділі чисельність прибулих досягла майже півтори тисячі.

Минулого тижня на архіпелаг приїздив міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Маларска. Він зазначив, що пов’язує сплеск міграційного потоку з дестабілізацією політичної ситуації у Сахелі.

Деякі човни прямують з Марокко або Західної Сахари, деякі долають навіть близько тисячі кілометрів – з Мавританії, Сенегалу, Гамбії.

Нагадаємо, раніше протягом літа тисячі мігрантів прибували переважно через найпівденніший італійський острів Лампедуза.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про десятикроковий план урегулювання міграційної кризи.