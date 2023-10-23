На испанские Канарские острова за выходные прибыли почти 1500 мигрантов

За субботу и воскресенье к берегам испанских Канарских островов прибыли почти полторы тысячи мигрантов из Африки.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

Абсолютное большинство людей – более тысячи – прибыли в субботу. На борту одной из лодок, которая причалила к острову Эль Иерро, было 320 человек, что местные власти называют невиданным рекордом.

По итогам воскресенья численность прибывших достигла почти полторы тысячи.

На прошлой неделе на архипелаг приезжал министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Маларска. Он отметил, что связывает всплеск миграционного потока с дестабилизацией политической ситуации в Сахеле.

Некоторые лодки направляются из Марокко или Западной Сахары, некоторые преодолевают даже около тысячи километров – из Мавритании, Сенегала, Гамбии.

Напомним, ранее в течение лета тысячи мигрантов прибывали преимущественно через самый южный итальянский остров Лампедуза.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о плане урегулирования миграционного кризиса.