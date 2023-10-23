З Прикарпаття хочуть запустити залізничний маршрут до Румунії

У Коломиї на Івано-Франківщині працюють над запуском залізничного маршруту до Румунії.

Про це повідомив міський голова Коломиї Богдан Станіславський, пише "Європейська правда".

Станіславський повідомив про підписання відповідного меморандуму з мером румунського міста Сигіт-Мармацієй Васіле Молдаваном.

"Цим документом наші два міста погодились працювати над створенням залізничного маршруту Коломия – Сигіт-Мармацієй. Це дозволить зʼєднати залізницею Коломию зі ще однією країною Євросоюзу", – зазначив посадовець, нагадавши, що нещодавно запрацював залізничний маршрут Коломия – Варшава.

Планують, що маршрут Коломия – Сигіт-Мармацієй буде створений на основі чинних 753/754 та 755-756 Рахів-Валя-Вишеулуй.

"Це дозволяє сподіватись, що ініціатива буде реалізована в найближчому майбутньому, адже справа абсолютно реальна", – додав Станіславський.

Він зазначив, що на найближчій сесії міської ради запропонує депутатам звернутись до уряду та "Укрзалізниці" з проханням підтримати ініціативу, а румунські партнери також звернуться до свого національного перевізника.

Нагадаємо, 3 вересня з України до Польщі почав курсувати новий потяг за маршрутом Київ – Хелм.

А 15 жовтня "Укрзалізниця" запустила залізничне сполучення між Львовом та Варшавою.