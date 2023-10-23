Из Прикарпатья хотят запустить железнодорожный маршрут в Румынию

В Коломые на Ивано-Франковщине работают над запуском железнодорожного маршрута в Румынию.

Об этом сообщил городской голова Коломыи Богдан Станиславский, пишет "Европейская правда".

Станиславский сообщил о подписании меморандума с мэром румынского города Сигет-Мармацией Василе Молдаваном.

"Этим документом наши два города согласились работать над созданием железнодорожного маршрута Коломыя – Сигет-Мармацией. Это позволит соединить железной дорогой Коломыю с еще одной страной Евросоюза", – отметил чиновник, напомнив, что недавно заработал железнодорожный маршрут Коломыя – Варшава.

Планируется, что маршрут Коломыя – Сигет-Мармацией будет создан на основе действующих 753/754 и 755-756 Рахов-Валя-Вишеулуй.

"Это позволяет надеяться, что инициатива будет реализована в ближайшем будущем, ведь дело абсолютно реальное", – добавил Станиславский.

Он отметил, что на ближайшей сессии городского совета предложит депутатам обратиться к правительству и "Укрзализныце" с просьбой поддержать инициативу, а румынские партнеры также обратятся к своему национальному перевозчику.

Напомним, 3 сентября из Украины в Польшу начал курсировать новый поезд по маршруту Киев – Хелм.

А 15 октября "Укрзализныця" запустила железнодорожное сообщение между Львовом и Варшавой.