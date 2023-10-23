Прем'єрка Ісландії візьме участь у першому за пів століття жіночому страйку

Десятки тисяч ісландських жінок, включно з прем’єркою Катрін Якобсдоттір, у вівторок не вийдуть на роботу, вимагаючи ліквідації зарплатної та іншої соціальної нерівності між чоловіками й жінками.

Про це повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда".

У рамках страйку, що стане першою такою загальнонаціональною акцією за 48 років, ісландки не вийдуть на роботу, організатори закликають їх не виконувати й неоплачувану домашню роботу – щоб за відсутності жінок протягом одного дня їхня роль стала більш помітною.

За словами організаторів, участь у публічних заходах страйку підтвердили працівниці риболовецької галузі, вчителі, медсестри та особисто прем’єрка Катрін Якобстдоттір.

"Передусім я роблю це для того, щоби проявити солідарність з ісландськими жінками", – зазначила вона.

На акції у Рейк’явіку очікують близько 25 тисяч осіб (нагадаємо, усе населення країни складає близько 300 тисяч), ще близько десятка подій відбудуться в інших містах.

У попередньому загальнонаціональному страйку жінок у 1975 році взяли участь близько 90% ісландок. Вважається, що саме це стало поштовхом до суттєвих змін в країні та першого обрання жінки президентом країни.

Хоча Ісландія на перших позиціях у глобальних рейтингах з гендерної рівності, у деяких професіях розрив між заробітною платою жінок і чоловіків досі складає 21%. Організатори страйку також зазначають, що робота у професіях, які традиційно є "жіночими" – як прибирання і догляд за дітьми та людьми похилого віку – залишається менш оплачуваною.

"Про Ісландію говорять як "рай" з точки зору гендерної рівності. Але у такому "раю" не має бути 21% розриву між заробітною платою, і не має бути такого, що 40% жінок протягом життя мають певний досвід сексуального чи гендерно обумовленого насильства", – коментує одна з організаторок Фрея Стейнгрімсдоттір, представниця Ісландської федерації працівників адміністративної сфери.

Нагадаємо, Іспанія готує закон про рівний доступ жінок і чоловіків до посад у політиці і бізнесі. Також Іспанія ухвалила закон, який дозволяє жінкам з особливо болісними менструаціями брати оплачувану "менструальну відпустку".