Премьер Исландии примет участие в первой за полвека женской забастовке

Десятки тысяч исландских женщин, включая премьера Катрин Якобсдоттир, во вторник не выйдут на работу, требуя ликвидации зарплатного и другого социального неравенства между мужчинами и женщинами.

Об этом сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

В рамках забастовки, которая станет первой такой общенациональной акцией за 48 лет, исландки не выйдут на работу, организаторы призывают их не выполнять и неоплачиваемую домашнюю работу – чтобы в отсутствие женщин в течение одного дня их роль стала более заметной.

По словам организаторов, участие в публичных мероприятиях забастовки подтвердили работницы рыболовецкой отрасли, учителя, медсестры, и лично премьер Катрин Якобстдоттир.

"Прежде всего я делаю это для того, чтобы проявить солидарность с исландскими женщинами", – отметила она.

На акции в Рейкьявике ожидают около 25 тысяч человек (напомним, все население страны составляет около 300 тысяч), еще около десятка событий состоятся в других городах.

В предыдущей общенациональной забастовке женщин в 1975 году приняли участие около 90% исландок. Считается, что именно это стало толчком к существенным изменениям в стране и первому избранию женщины президентом страны.

Хотя Исландия на первых позициях в глобальных рейтингах по гендерному равенству, в некоторых профессиях разрыв между заработной платой женщин и мужчин до сих пор составляет 21%. Организаторы забастовки также отмечают, что работа в профессиях, которые традиционно являются "женскими" – как уборка и уход за детьми и пожилыми людьми – остается менее оплачиваемой.

"Об Исландии говорят как о "рае" с точки зрения гендерного равенства. Но в таком "раю" не должно быть 21% разрыва между заработной платой, и не должно быть такого, что 40% женщин в течение жизни имеют определенный опыт сексуального или гендерно обусловленного насилия", – комментирует одна из организаторов Фрейя Стейнгримсдоттир, представительница Исландской федерации работников административной сферы.

Напомним, Испания готовит закон о равном доступе женщин и мужчин к должностям в политике и бизнесе. Также Испания приняла закон, который позволяет женщинам с особо болезненными менструациями брать оплачиваемый "менструальный отпуск".