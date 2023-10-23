Німецька депутатка від Лівої партії Сара Вагенкнехт, яка активно виступає проти військової допомоги Україні, створює власну популістську політсилу під назвою "Альянс Сари Вагенкнехт".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

На пресконференції Вагенкнехт заявила, що намагатиметься привернути на свій бік незадоволених виборців як лівого, так і правого крила.

"Багато хто вже не знає, за кого голосувати, або голосують за правих від люті та відчаю. Так не може тривати далі. Інакше через десять років ми, ймовірно, не впізнаємо власну країну", – сказала вона.

Вагенкнехт також засудила журналістів, які називають її "проросійською" або "пропутінською".

"Мене називали близькою до Путіна або проросійською за те, що я прагнула знайти рішення в Україні шляхом переговорів. Це ваше законне право не любити нас або не поділяти нашу позицію. Але... не варто йти легким шляхом, приписуючи нам те, чого ми не представляємо", – додала вона.

Сара Вагенкнехт привернула до себе увагу як популістська критикиня уряду, особливо під час пандемії COVID-19 та повномасштабного вторгнення Росії до України.

Вона відома тим, що ініціювала велику акцію проти підтримки України у Берліні. У минулому вона також виступала за повернення Росії до "Великої вісімки" для противаги інтересам США.

За даними ЗМІ, вона також була частиною плану Кремля зі створення коаліції ультралівих і ультраправих політиків, яка б стримувала підтримку Німеччиною України у її війні з Росією.