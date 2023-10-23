Немецкий депутат от Левой партии Сара Вагенкнехт, которая активно выступает против военной помощи Украине, создает собственную популистскую политсилу под названием "Альянс Сары Вагенкнехт".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

На пресс-конференции Вагенкнехт заявила, что будет пытаться привлечь на свою сторону недовольных избирателей как левого, так и правого крыла.

"Многие уже не знают, за кого голосовать, или голосуют за правых от ярости и отчаяния. Так не может продолжаться дальше. Иначе через десять лет мы, вероятно, не узнаем собственную страну", – сказала она.

Вагенкнехт также осудила журналистов, которые называют ее "пророссийской" или "пропутинской".

"Меня называли близкой к Путину или пророссийской за то, что я стремилась найти решение в Украине путем переговоров. Это ваше законное право не любить нас или не разделять нашу позицию. Но... не стоит идти легким путем, приписывая нам то, чего мы не представляем", – добавила она.

Вагенкнехт привлекла к себе внимание как популистский критик правительства, особенно во время пандемии COVID-19 и полномасштабного вторжения России в Украину.

Она известна тем, что инициировала крупную акцию против поддержки Украины в Берлине. В прошлом она также выступала за возвращение России в "большую восьмерку" для противовеса интересам США.

По данным СМИ, она также была частью плана Кремля по созданию коалиции ультралевых и ультраправых политиков, которая бы сдерживала поддержку Германией Украины в ее войне с Россией.