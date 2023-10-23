Біля берегів Швеції на мілину сів пором, у море витекли паливо й нафта

У Балтійському морі біля шведського міста Хьорвік уранці в неділю сів на мілину пором Marco Polo, в результаті чого стався витік дизельного палива й нафти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.

О 6:25 за місцевим часом у неділю пором Marco Polo подав сигнал тривоги через те, що сів на мілину під час руху в напрямку Карлсхамна. Імовірно, судно відхилилось від звичного маршруту, але наразі не відомо, з якої причини.

Шведська берегова охорона скерувала на місце події буксири й у понеділок евакуювала 71 людину на борту, зокрема 30 членів екіпажу, до Карлсхамна.

Із судна витекли дизельне паливо й нафта, що призвело до "сильного неприємного запаху" в місцевій бухті. Місцева влада каже, що запах не є небезпечним, але не рекомендує людям і тваринам купатися в морі.

У коментарі AFP речник берегової охорони Швеції Маттіас Ліндхольм розповів, що перебіг подій усе ще встановлюється.

"Корабель сів на мілину, потім продовжив рух на кілька миль, під час якого тривав витік нафти, поки знову не сів на мілину, де і залишається донині", – сказав він.

Ліндхольм додав, що точна кількість нафти й дизелю, яка витекла з порома, встановлюється. Берегова охорона Швеції вже зібрала два кубометри нафти.

Нагадаємо, що цього літа подібний інцидент стався з вантажним судном Fremantle Highway із тисячами автомобілів на борту, яке горіло впродовж кількох днів біля узбережжя Нідерландів.