У берегов Швеции на мель сел паром, в море вытекли топливо и нефть

В Балтийском море возле шведского города Хёрвик утром в воскресенье сел на мель паром Marco Polo, в результате чего произошла утечка дизельного топлива и нефти.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

В 6:25 по местному времени в воскресенье паром Marco Polo подал сигнал тревоги из-за того, что сел на мель во время движения в направлении Карлсхамна. Вероятно, судно отклонилось от привычного маршрута, но пока не известно, по какой причине.

Шведская береговая охрана направила на место происшествия буксиры и в понедельник эвакуировала 71 человека на борту, в том числе 30 членов экипажа, в Карлсхамн.

С судна вытекли дизельное топливо и нефть, что привело к "сильному неприятному запаху" в местной бухте. Местные власти говорят, что запах не опасен, но не рекомендуют людям и животным купаться в море.

В комментарии AFP представитель береговой охраны Швеции Маттиас Линдхольм рассказал, что ход событий все еще устанавливается.

"Корабль сел на мель, затем продолжил движение на несколько миль, во время которого продолжалась утечка нефти, пока снова не сел на мель, где и остается по сей день", – сказал он.

Линдхольм добавил, что точное количество нефти и дизеля, которое вытекло из парома, устанавливается. Береговая охрана Швеции уже собрала два кубометра нефти.

Напомним, что этим летом подобный инцидент произошел с грузовым судном Fremantle Highway с тысячами автомобилей на борту, которое горело в течение нескольких дней у побережья Нидерландов.