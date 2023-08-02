Із судна з автівками біля берегів Нідерландів може витекти нафта

Вантажне судно Fremantle Highway з тисячами автомобілів на борту, яке горіло впродовж кількох днів біля узбережжя Нідерландів, не має ушкоджень нижче ватерлінії, проте є загроза витоку нафти.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила агентству dpa речниця нідерландського водного відомства.

За її словами, "більше немає видимих ознак того, що вогонь все ще горить" на судні. У той самий час вона додала, що ще надто рано говорити про повну ліквідацію пожежі, оскільки є ймовірність, що вона спалахне знову.

Водночас є побоювання, що у сталевому корпусі корабля може статись пролом через надзвичайну спеку в трюмі, що спричинить витік нафти. Це може призвести до забруднення екологічно чутливого Ваденського моря та його островів.

Очікують, що судно відбуксирують до порту, де його розвантажать і вивезуть небезпечні вантажі.

За повідомленням водного відомства, відповідальність за всі дії з судном візьмуть японські власники корабля.

Раніше повідомлялося, що палаючий корабель дотягли на буксирі до тимчасової стоянки за 16 кілометрів від островів Схірмонніког та Амеланд, що біля Гронінгена.

Нагадаємо, пожежа почалася на судні у минулу середу, коли воно перебувало північніше острова Амеланд. 23 члени екіпажу були евакуйовані, один загинув.

На борту судна – 3783 автомобілі, у тому числі 498 електромобілів.

Припускають, що пожежа виникла на одному з електромобілів, літій-іонні батареї якого дуже важко загасити.