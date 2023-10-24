У Польщу спробували ввезти канабіс на 1 млн євро під виглядом томатної пасти з Іспанії

Польські правоохоронці виявили у вантажівці 120 кг канабісу, замаскованого під відра з томатною пастою з Іспанії.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Вантаж викрили співробітники Центрального бюро розслідувань із Познані. Наркотики були заховані у напівпричепі фури, що везла продукти з Іспанії.

Розфасований у герметичні пакети канабіс заховали у 80 великих відрах. За документами це нібито була томатна паста.

Під час перевірки знайшли 120 кг канабісу загальною вартістю близько 5 млн злотих (1,1 млн євро).

Водія вантажівки затримали та висунули йому звинувачення у контрабанді наркотичних речовин. Йому загрожує до 20 років позбавлення волі.

В Ірландії у вересні вилучили партію кокаїну на 157 млн євро, яку називають найбільшою в історії країни.