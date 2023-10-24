В Польшу попытались ввезти каннабис на 1 млн евро под видом томатной пасты из Испании

Польские правоохранители обнаружили в грузовике 120 кг каннабиса, замаскированного под ведра с томатной пастой из Испании.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Груз разоблачили сотрудники Центрального бюро расследований из Познани. Наркотики были спрятаны в полуприцепе фуры, которая везла продукты из Испании.

Расфасованный в герметичные пакеты каннабис спрятали в 80 больших ведрах. По документам это якобы была томатная паста.

Во время проверки нашли 120 кг каннабиса общей стоимостью около 5 млн злотых (1,1 млн евро).

Водителя грузовика задержали и предъявили ему обвинение в контрабанде наркотических веществ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В Ирландии в сентябре изъяли партию кокаина на 157 млн евро, которую называют крупнейшей в истории страны.