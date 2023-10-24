В Польшу попытались ввезти каннабис на 1 млн евро под видом томатной пасты из Испании
Вторник, 24 октября 2023, 09:51
Польские правоохранители обнаружили в грузовике 120 кг каннабиса, замаскированного под ведра с томатной пастой из Испании.
Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".
Груз разоблачили сотрудники Центрального бюро расследований из Познани. Наркотики были спрятаны в полуприцепе фуры, которая везла продукты из Испании.
Расфасованный в герметичные пакеты каннабис спрятали в 80 больших ведрах. По документам это якобы была томатная паста.
Во время проверки нашли 120 кг каннабиса общей стоимостью около 5 млн злотых (1,1 млн евро).
Водителя грузовика задержали и предъявили ему обвинение в контрабанде наркотических веществ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
В Ирландии в сентябре изъяли партию кокаина на 157 млн евро, которую называют крупнейшей в истории страны.