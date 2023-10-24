Зеленський попросив ЄС поширити досвід Бельгії з використання заморожених активів РФ

Президент Володимир Зеленський закликав поширити досвід Бельгії щодо використання заморожених російських активів на всю Європу.

Про це він сказав, звертаючись через відеозв'язок до колегії Єврокомісії у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

"Хотів би відзначити досвід Бельгії – держави, яка першою зробила у Європі крок до використання заморожених російських активів для компенсації шкоди від російської агресії. Буде справедливо, якщо таке рішення буде масштабовано на решту всього континенту", – заявив Зеленський.

За його словами, "варто зробити наступні логічні кроки, зокрема конфіскацію активів агресора. Це має бути правилом Європи для світу, коли агресор платить найбільшу ціну за порушення миру".

Він також подякував за всю надану Україні підтримку – оборонну, санкційну, гуманітарну та фінансову.

"Особливо відзначу програми тривалої підтримки, зокрема ініціативу Єврокомісії щодо створення фінансового інструменту для України", – сказав він, зазначивши, що чекає на його остаточне затвердження до кінця року.

Нагадаємо, Бельгія створила спеціальний фонд для підтримки України обсягом 1,7 млрд євро, який наповнюють з оподаткування заморожених в країні російських активів.

Між тим, цими вихідними лідери ЄС та Сполучених Штатів за підсумками саміту минулого тижня підтвердили готовність вивчити шляхи використання суверенних активів Росії для допомоги Україні відповідно до національного й міжнародного права.