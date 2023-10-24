ЄС погодив м’якші квоти на риболовлю у Балтиці, ніж пропонувала Єврокомісія

Міністри ЄС погодили менше скорочення квот на вилов риби у Балтійському морі, аніж те, що пропонувала Єврокомісія і проти якого гучно висловлювалися Латвія і Естонія.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

У вівторок на зустрічі у Люксембурзі затвердили скорочення квоти на вилов оселедця у відкритій акваторії Балтійського моря та Фінській затоці на 43%, тоді як ЄК пропонувала 60%.

У Ризькій затоці скорочення складатиме 17%, замість запропонованих 20%.

Квоти на вилов шпротів у відкритій акваторії Балтики скоротили на 10%, а лосося – на 22% у Ботнічній затоці і на 7% у Фінській затоці.

Міністр регіональних справ Естонії Мадіс Каллас за підсумками зазначив, що Таллінн зумів виторгувати у перемовинах максимум того, що можна було очікувати. Він додав, що у наступні роки перемовини не будуть простішими, а тільки навпаки, і галузі слід готуватися до того, що можливості вилову у Балтійському морі будуть зменшуватися.

Він пояснив, що пропозиція Єврокомісії ґрунтувалася на даних про стан популяції різних видів риб у Балтійському морі, і ситуація гірша, ніж хотілося б, чим і обумовлена пропозиція.

Фінляндія отримала для себе також суттєво краще рішення, аніж у пропозиції – у Ботнічній затоці вилов оселедця хотіли зменшити на 98%, але у підсумку зменшують на 31%.

Міністерка сільського й лісового господарства Сарі Ессая назвала рішення "відповідальним".

Пропозицію Єврокомісії критикували також у Латвії з аргументами, що це стане важким ударом для галузі і поставить під загрозу доступність відомих "ризьких шпротів".