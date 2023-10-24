Латвія проти запропонованих ЄС квот на вилов риби

У Латвії висловили невдоволення планом Єврокомісії щодо зменшення квот на вилов деяких видів риби.

Про це повідомляє LSM, пише "Європейська правда".

План передбачає значне скорочення у 2024 році вилову оселедця у Балтійському морі на 60%, хоча біля Риги – на 20%, вилову ляща – на 23% порівняно з 2023 роком.

У латвійському міністерстві сільського господарства заявили, що категорично не погоджуються з такими цифрами, тому що це стане нищівним ударом для риболовецької і рибообробної галузей у Латвії, де ці види складають значну частку. Міністерство просить ЄК не обмежувати вилов оселедця і шпротів для латвійських рибалок більше, ніж того вимагає поточний стан популяції риб у Балтиці.

На додачу до скорочення обсягів вилову, план передбачає зменшення і допустимих обсягів "побічного улову" – коли у тенета потрапляє не тільки вид, вилов якого проводиться, а й інший у незначній кількості. Так, зі шпротами часто виловлюють оселедців.

Представники риболовецької галузі кажуть, що контролювати цей випадковий улов дуже складно, і якщо існуючий ліміт ще більше понизити, то "ловити шпроти стане неможливо".

Там кажуть також, що нові квоти загрожують простоєм 6-7 латвійських фабрик відомих "ризьких шпротів".

Нагадаємо, на початку цього року у Франції вирішили на пів року закрити певні райони рибальства в Біскайській затоці, щоб гарантувати збереження тамтешніх дельфінів.