Литва потратила 230 млн евро на строительство трех военных городков

Власти Литвы потратили около 230 миллионов евро на строительство трех военных городков в Рокантишкесе, Шяуляе и Шилальском районе.

Об этом заявил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"Средняя сумма, потраченная на строительство всех трех военных городков, было некоторое подорожание, составила 230 миллионов евро с НДС, всеми налогами", – сказал Анушаускас.

Военный городок в Рокантишкесе, занимающий площадь 17,7 га, планируют оборудовать почти 11 тысячами кв. метров административных зданий и зданий специального назначения – казармами, столовой, штабом, медицинским пунктом, пунктами управления, спортивными сооружениями и стадионом.

Также построено более 7 тыс. кв. метров технических зданий: склады, гаражи, бензоколонка, автомойка, навес для технического персонала, автостоянка, ограждение, а также около 200 парковочных мест, технических площадок.

Еще два военных городка строятся недалеко от Шяуляй и в Шилальском районе

Строительство новых военных городков планируется завершить в конце этого года – в начале 2024 года. Во всех трех новых городках смогут работать и служить до 2,4 тыс. военнослужащих или гражданских служащих системы обороны.

Также Анушаускас заявлял, что военнослужащие немецкой бригады, которые будут прибывать в Литву, будут размещены на объектах, которые сейчас строят в городах Рукла и Руднинкай, а также в Вильнюсе.