Британія припинить розміщувати мігрантів у 50 готелях до початку 2024 року

Велика Британія припинить використання 50 готелів, в яких вона розміщує шукачів притулку, і замість цього покладатиметься на дешевші форми розміщення мігрантів.

Як пише "Європейська правда", про це у парламенті заявив молодший міністр імміграції Роберт Дженрік, повідомляє Reuters.

За словами посадовця, він направив листи до місцевих рад з повідомленням про те, що уряд припинить використання низки готелів до січня 2024 року з метою анулювання більшої кількості контрактів у майбутньому.

Уряд стверджує, що використання готелів є нераціональним, оскільки витрати на обробку та розміщення шукачів притулку зростають до 3 млрд фунтів (3,45 млрд євро) на рік, а деякі політики скаржаться, що така політика негативно впливає на туризм та посилює напруженість в місцевих громадах.

Британський також уряд оголосив про плани використовувати більш масові місця для розміщення біженців, включаючи військові бази та баржі.

Цього року ВВС повідомляла, що 400 готелів використовуються для розміщення шукачів притулку. Міністерство внутрішніх справ відмовилося підтвердити цю цифру. За даними влади, у березні близько 20 тисяч мігрантів, які отримали притулок у Британії, проживали в готелях.

Раніше повідомлялося, що тисячі українців, які приїхали до Британії в рамках урядової програми "Житло для України", є бездомними або перебувають під загрозою втрати даху над головою.

Перед цим Велика Британія домовилася про укладення угоди з Туреччиною, спрямованої на уповільнення потоку нелегальних мігрантів.

Нагадаємо, Британія, попри протести, почала перевозити деяких мігрантів на велику житлову баржу на південному узбережжі країни, вирішуючи проблему готелів для тих, хто прибуває до берегів країни на невеликих човнах.