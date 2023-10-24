Британия прекратит размещать мигрантов в 50 отелях до начала 2024 года

Великобритания прекратит использование 50 отелей, в которых она размещает искателей убежища, и вместо этого будет полагаться на более дешевые формы размещения мигрантов.

Как пишет "Европейская правда", об этом в парламенте заявил младший министр иммиграции Роберт Дженрик, сообщает Reuters.

По словам чиновника, он направил письма в местные советы с сообщением о том, что правительство прекратит использование ряда отелей до января 2024 года с целью аннулирования большего количества контрактов в будущем.

Правительство утверждает, что использование отелей является нерациональным, поскольку расходы на обработку и размещение искателей убежища растут до 3 млрд фунтов (3,45 млрд евро) в год, а некоторые политики жалуются, что такая политика негативно влияет на туризм и усиливает напряженность в местных общинах.

Британское также правительство объявило о планах использовать более массовые места для размещения беженцев, включая военные базы и баржи.

В этом году ВВС сообщала, что 400 отелей используются для размещения искателей убежища. Министерство внутренних дел отказалось подтвердить эту цифру. По данным властей, в марте около 20 тысяч мигрантов в Британии, получивших убежище, проживали в отелях.

Ранее сообщалось, что тысячи украинцев, которые приехали в Британию в рамках правительственной программы "Жилье для Украины", являются бездомными или находятся под угрозой потери крыши над головой.

Перед этим Великобритания договорилась о заключении соглашения с Турцией, направленного на замедление потока нелегальных мигрантов.

Напомним, Британия, несмотря на протесты, начала перевозить некоторых мигрантов на большую жилую баржу на южном побережье страны, решая проблему отелей для тех, кто прибывает к берегам страны на небольших лодках.