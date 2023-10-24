Вірменія викликала посла РФ через брехню про Пашиняна на "Первом канале"

Міністерство закордонних справ Вірменії у вівторок викликало посла Росії Сергєя Копиркіна й висловило йому протест через пропагандистську передачу на "Первом канале", присвячену вірменському прем’єру Ніколу Пашиняну.

Про це йдеться в заяві вірменського МЗС, яку цитує "Європейська правда".

Відомство вказує, що в етері загальноросійського федерального "Первого канала" озвучили "образливі та абсолютно неприйнятні висловлювання на адресу високопосадовців Республіки Вірменія".

"Під час зустрічі послу було передано відповідну ноту протесту", – уточнило вірменське Міністерство закордонних справ.

У понеділок пропагандистський канал показав передачу під назвою "Нікол Пашинян: провісник біди. Ляльки спадкоємця Тутті", яку вела Марія Бутіна – депутатка Держдуми РФ, засуджена у США як агентка Кремля.

В описі передачі стверджується, що Пашинян "багаторазово відмовлявся" від "мирних ініціатив" Росії в невизнаному Нагірному Карабаху, а тепер "вже відверто дрейфує на рівні риторики в бік Заходу".

В етері також показали фейк про годинник прем’єра Вірменії за "мільйон доларів", які насправді коштують менше 30 тисяч рублів і належать вірменській фірмі AWI.

В останні місяці відносини між Вірменією та Росією, довготривалою союзницею Єревана, різко погіршились. У Вірменії все частіше лунали заклики про необхідність вийти з лав ОДКБ – безпекової організації, що діє під егідою РФ.

Після блискавичної операції Азербайджану з повернення Нагірного Карабаху під свій контроль у Вірменії покладають на РФ відповідальність не лише за те, що розміщені у Карабаху "миротворці" були абсолютно пасивними, але й за відверте підігравання діям Баку.

МЗС Росії публічно критикувало останні заяви прем’єра Вірменії Нікола Пашиняна за "розворот від РФ".

Читайте також у статті: Єреван у пошуках нових союзників: чи зможе Вірменія позбутися залежності від РФ.