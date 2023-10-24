Армения вызвала посла РФ из-за лжи о Пашиняне на "Первом канале"

Министерство иностранных дел Армении во вторник вызвало посла России Сергея Копыркина и выразило ему протест из-за пропагандистской передачи на "Первом канале", посвященной армянскому премьеру Николу Пашиняну.

Об этом говорится в заявлении армянского МИД, которое цитирует "Европейская правда".

Ведомство указывает, что в эфире общероссийского федерального "Первого канала" озвучили "оскорбительные и абсолютно неприемлемые высказывания в адрес высокопоставленных должностных лиц Республики Армения".

"Во время встречи послу была передана соответствующая нота протеста", – уточнило армянское Министерство иностранных дел.

В понедельник пропагандистский канал показал передачу под названием "Никол Пашинян: предвестник беды. Куклы наследника Тутти", которую вела Мария Бутина – депутат Госдумы РФ, осужденная в США как агент Кремля.

В описании передачи утверждается, что Пашинян "многократно отказывался" от "мирных инициатив" России в непризнанном Нагорном Карабахе, а теперь "уже откровенно дрейфует на уровне риторики в сторону Запада".

В эфире также показали фейк о часах премьера Армении за "миллион долларов", которые на самом деле стоят менее 30 тысяч рублей и принадлежат армянской фирме AWI.

В последние месяцы отношения между Арменией и Россией, долговременной союзницей Еревана, резко ухудшились. В Армении все чаще звучали призывы о необходимости выйти из рядов ОДКБ – организации по безопасности, действующей под эгидой РФ.

После молниеносной операции Азербайджана по возвращению Нагорного Карабаха под свой контроль в Армении возлагают на РФ ответственность не только за то, что размещенные в Карабахе "миротворцы" были абсолютно пассивными, но и за откровенное подыгрывание действиям Баку.

МИД России публично критиковал последние заявления премьера Армении Никола Пашиняна за "разворот от РФ".

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