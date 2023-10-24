Швеція розпочала туристичну кампанію, аби її не плутали зі Швейцарією

Шведське державне агентство VisitSweden, яке займається просуванням туризму в країні, у вівторок розпочало кампанію, мета якої – запобігти плутанню Швеції та Швейцарії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Ролик VisitSweden згадує про випадок, коли президент США Джо Байден минулого року на саміті НАТО випадково назвав Швейцарію замість Швеції, говорячи про заявку останньої на вступ до Альянсу.

"Настав час провести різницю між нашими двома країнами максимально чітко, вирішивши, хто про що говорить", – йдеться у відео.

Приміром, у VisitSweden пропонують Швейцарії відповідати за банки (banks), а Швеції – за піщані береги (sandbanks). Аналогічно швейцарцям пропонують асоціацію з LSD ("бо його винайшли ви"), а шведам – із Північним сяйвом, "ще одним напівреальним досвідом".

"Поки обидві туристичні організації дотримуватимуться цього поділу у всіх комунікаціях із зовнішнім світом, плутанині має бути покладено край", – констатує VisitSweden.

Англійською, як і українською, назви "Швеція" та "Швейцарія" дещо подібні. Трохи схожі й їхні прапори, оскільки в обох є хрести. Їх, приміром, у 2018 році сплутала Нью-Йоркська фондова біржа, відзначаючи вихід шведського технологічного гіганта Spotify.

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