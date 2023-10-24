Швеция начала туристическую кампанию, чтобы ее не путали со Швейцарией

Шведское государственное агентство VisitSweden, которое занимается продвижением туризма в стране, во вторник начало кампанию, цель которой – предотвратить путаницу Швеции и Швейцарии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Ролик VisitSweden вспоминает о случае, когда президент США Джо Байден в прошлом году на саммите НАТО случайно назвал Швейцарию вместо Швеции, говоря о заявке последней на вступление в Альянс.

"Пришло время провести разницу между нашими двумя странами максимально четко, решив, кто о чем говорит", – говорится в видео.

К примеру, в VisitSweden предлагают Швейцарии отвечать за банки (banks), а Швеции – за песчаные берега (sandbanks). Аналогично швейцарцам предлагают ассоциацию с LSD ("потому что его изобрели вы"), а шведам – с Северным сиянием, "еще одним полуреальным опытом".

"Пока обе туристические организации будут придерживаться этого разделения во всех коммуникациях с внешним миром, путанице должен быть положен конец", – констатирует VisitSweden.

На английском, как и на украинском, названия "Швеция" и "Швейцария" несколько похожи. Немного похожи и их флаги, поскольку в обоих есть кресты. Их, к примеру, в 2018 году спутала Нью-Йоркская фондовая биржа, отмечая выход шведского технологического гиганта Spotify.

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