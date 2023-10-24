ЗМІ: У Франції сумніваються у здатності Ізраїлю провести операцію в Газі з дотриманням права

У Франції заявляють, що Ізраїлю буде важко провести наземну операцію в Газі, до якої він останнім часом готується, з дотриманням міжнародного гуманітарного права.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на джерело з президентського палацу Франції.

"З нашого боку, ми вважаємо, що таку операцію буде важко провести з дотриманням міжнародного гуманітарного права", – сказав співрозмовник каналу.

За його словами, Ізраїль повинен запропонувати регіональним партнерам більш детальну інформацію про свої військові і політичні плани в Газі, щоб домогтися більш широкої співпраці в боротьбі з ХАМАС.

"Якщо ви збираєтеся співпрацювати з країнами регіону, ви повинні пояснити їм кінцеву мету", – сказало джерело, додавши, що партнерам потрібне відчуття "часу, доцільності і реалістичності" воєнної операції в Газі.

Ізраїль, як відомо, готується до наземного наступу в Газі після нападу з боку ХАМАС 7 жовтня. Він заявляє, що метою наступу є "знищення" угруповання, яке Ізраїль, США та інші країни вважають терористичною організацією.

За даними ЗМІ, Вашингтон тиснув на Ізраїль, щоб той відклав своє наземне вторгнення в сектор Гази, аби виграти час для звільнення більшої кількості заручників ХАМАС і надати гуманітарну допомогу палестинцям.