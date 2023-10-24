Блінкен закликав членів Радбезу ООН зупинити поширення війни між Ізраїлем і ХАМАС

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав країни-члени Ради безпеки ООН використати свій вплив, щоб зупинити поширення війни між Ізраїлем і ХАМАС, зокрема попередити Іран, що будь-яке втручання матиме наслідки.

Про це він сказав на засіданні Радбезу ООН у вівторок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"Всім членам цієї Ради, якщо ви, як і Сполучені Штати, хочете запобігти поширенню цього конфлікту, скажіть Ірану, скажіть його представникам публічно, приватно, всіма можливими способами: "Не відкривайте ще один фронт проти Ізраїлю в цьому конфлікті. Не нападайте на партнерів Ізраїлю", – підкреслив держсекретар.

Він зазначив, що "ширший конфлікт був би руйнівним не тільки для палестинців та ізраїльтян, але й для людей в усьому регіоні, і навіть в усьому світі".

Блінкен повідомив, що обговорить питання запобігання поширенню конфлікту зі своїм китайським колегою Ван І у Вашингтоні пізніше цього тижня.

Також глава Держдепу закликав країни використовувати свої зв'язки, щоб домогтися негайного звільнення заручників, утримуваних ХАМАС.

За його словами, "необхідно розглянути можливість гуманітарних пауз", щоб дозволити гуманітарній допомозі потрапити до цивільного населення в Газі.

"Сполучені Штати готові працювати з усіма, хто готовий будувати більш мирне і безпечне майбутнє для регіону, майбутнє, якого так прагнуть і на яке так заслуговують його жителі", – додав він.

Ізраїль, як відомо, готується до наземного наступу в Газі після нападу з боку ХАМАС 7 жовтня. Він заявляє, що метою наступу є "знищення" угруповання, яке Ізраїль, США та інші країни вважають терористичною організацією.

За даними ЗМІ, Вашингтон тиснув на Ізраїль, щоб той відклав своє наземне вторгнення в сектор Гази, аби виграти час для звільнення більшої кількості заручників ХАМАС і надати гуманітарну допомогу палестинцям.