В Ісландії – перший за 48 років загальний страйк жінок, долучились прем’єрка й перша леді

У різних містах Ісландії у вівторок відбувся найбільший з 1975 року загальний страйк жінок, десятки тисяч учасниць якого вимагали ще більш рішучих дій для досягнення гендерної рівності в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Найбільший протест відбувся в ісландській столиці Рейк’явіку, де зібрались близько 25 тисяч жінок. Вони, а також жительки інших міст країни з населенням у 400 тисяч, вийшли на страйк під гаслом "Ви називаєте це рівністю?"

Фото: The Guardian

До страйку в Рейк’явіку долучилась прем’єрка Ісландії Катрін Якобсдоттір, яка скасувала заплановане засідання уряду.

В інтерв’ю The Guardian вона сказала, що прагне досягти повної гендерної рівності в Ісландії до 2030 року й що країна робить все можливе, щоб вирішити "величезні проблеми", пов'язані з гендерним розривом в оплаті праці, гендерним насильством і сексуальними домаганнями.

Фото: The Guardian

Перша леді Ісландії Еліза Рід, хоч і фізично не була на акціях протесту, також підтримала страйк і долучилась до нього, ігноруючи робочі дзвінки й повідомлення.

Організатори страйку, який став першою акцією такого роду за останні 48 років, заявили, що він спричинив масштабні перебої в роботі. По всій Ісландії були закриті школи й дитячі садки, відкритим був лише один банк.

Попередній загальний жіночий страйк, який відбувся у 1975 році, охопив 90% жінок Ісландії й призвів до кардинальних змін у країні, зокрема створення жіночої політичної партії та обрання першої у світі жінки на посаду президентки держави.

Хоча Ісландія на перших позиціях у глобальних рейтингах з гендерної рівності, у деяких професіях розрив між заробітною платою жінок і чоловіків досі складає 21%. Організатори страйку також зазначають, що робота у професіях, які традиційно є "жіночими" – як прибирання і догляд за дітьми та людьми похилого віку – залишається менш оплачуваною.