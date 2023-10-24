В Исландии – первая за 48 лет всеобщая забастовка женщин, присоединились премьер и первая леди

В разных городах Исландии во вторник состоялась крупнейшая с 1975 года всеобщая забастовка женщин, десятки тысяч участниц которой требовали еще более решительных действий для достижения гендерного равенства в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Самый большой протест состоялся в исландской столице Рейкьявике, где собрались около 25 тысяч женщин. Они, а также жительницы других городов страны с населением в 400 тысяч, вышли на забастовку под лозунгом "Вы называете это равенством?"

ФОТО: THE GUARDIAN

К забастовке в Рейкьявике присоединилась премьер Исландии Катрин Якобсдоттир, которая отменила запланированное заседание правительства.

В интервью The Guardian она сказала, что стремится достичь полного гендерного равенства в Исландии к 2030 году и что страна делает все возможное, чтобы решить "огромные проблемы", связанные с гендерным разрывом в оплате труда, гендерным насилием и сексуальными домогательствами.

ФОТО: THE GUARDIAN

Первая леди Исландии Элиза Рид, хоть и физически не была на акциях протеста, также поддержала забастовку и присоединилась к ней, игнорируя рабочие звонки и сообщения.

Организаторы забастовки, которая стала первой акцией такого рода за последние 48 лет, заявили, что она вызвала масштабные перебои в работе. По всей Исландии были закрыты школы и детские сады, открытым был только один банк.

Предыдущая всеобщая женская забастовка, которая состоялась в 1975 году, охватила 90% женщин Исландии и привела к кардинальным изменениям в стране, в частности создание женской политической партии и избрание первой в мире женщины на должность президента государства.

Хотя Исландия на первых позициях в глобальных рейтингах по гендерному равенству, в некоторых профессиях разрыв между заработной платой женщин и мужчин до сих пор составляет 21%. Организаторы забастовки также отмечают, что работа в профессиях, которые традиционно являются "женскими" – как уборка и уход за детьми и пожилыми людьми – остается менее оплачиваемой.