В Польше ушел в отставку епископ после скандала с гей-вечеринкой священников

Католический епископ Сосновецкой епархии с центром в одноименном польском городе Гжегож Кашак во вторник внезапно объявил об отставке после сообщений, что священники его диоцезии устроили вечеринку с секс-работником.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации Notes from Poland.

В коротком коммюнике апостольский нунций в Польше объявил, что Папа Римский Франциск одобрил отставку Кашака, а его обязанности временно будет исполнять архиепископ Катовице Адриан Гальбаса.

Сосновецкая епархия также опубликовала заявление об отставке Кашака, который был ее епископом с 2009 года, не уточнив причин.

Отставку епископа польские СМИ связывают с инцидентом с участием группы священников епархии, которые в прошлом месяце организовали "секс-вечеринку" в квартире, принадлежащей их приходу. Они пригласили туда секс-работника, который во время вечеринки потерял сознание, но не получал медицинской помощи.

В епархии позже подтвердили инцидент с "вмешательством скорой помощи и полиции", а также объявили об отстранении священника Томаша З., в квартире которого и проходила "секс-вечеринка", "до выяснения обстоятельств".

Как напоминают польские СМИ, это не первый подобный скандал, связанный с Сосновецкой епархией во главе с Гжегожем Кашаком.

В 2010 году в гей-клубе подрался тогдашний ректор семинарии в Сосновце, который после этого еще полтора года продолжал служить на своей должности, пока семинарию не закрыли решением Ватикана. А в начале этого года на церковной территории епархии покончил с собой диакон, прыгнувший под поезд.

Польская католическая церковь в последние годы публично активно критикует "ЛГБТ-идеологию", а в 2020-м рекомендовала "лечить" ЛГБТ-людей, создав клиники для "восстановления" "естественной сексуальной ориентации".