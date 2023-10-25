Глава Євроради розповів, що лідери ЄС обговорять на саміті про Україну

Саміт лідерів ЄС в Брюсселі 26-27 жовтня обговорить шляхи прискорення надання військової підтримки Україні, використання заморожених активів РФ, а також інтенсифікацію дипломатичної роботи Євросоюзу з метою забезпечення справедливого миру.

Про це йдеться у листі-запрошенні глави Євроради Шарля Мішеля до лідерів ЄС, повідомляє "Європейська правда".

"Наша зустріч відбувається у час великої глобальної нестабільності та небезпеки, яка останнім часом загострилася через події на Близькому Сході. Ці події вимагають нашої негайної уваги, не відволікаючи нас від нашої постійної підтримки України", – зазначив Мішель у листі.

Він підкреслив, що у питанні України "ми будемо продовжувати нашу непохитну підтримку стільки, скільки буде потрібно".

"Серед різних аспектів нашої допомоги я хотів би, щоб ми обговорили, зокрема, шляхи прискорення надання військової підтримки, прогрес у наших планах щодо використання знерухомлених російських активів, а також інтенсифікацію нашої дипломатичної роботи з метою забезпечення найширшої міжнародної підтримки всеосяжного, справедливого і тривалого миру", – зазначив Мішель.

Напередодні президент Володимир Зеленський закликав поширити досвід Бельгії щодо використання заморожених російських активів на всю Європу.

Нагадаємо, Бельгія створила спеціальний фонд для підтримки України обсягом 1,7 млрд євро, який наповнюють з оподаткування заморожених в країні російських активів.

Тим часом у ЄС через блокаду Угорщини досі не можуть знайти рішення щодо виділення траншу у 500 мільйонів євро з фонду, який підтримує країни, що допомагають Україні зброєю.