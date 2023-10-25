Українці в Польщі можуть відновити втрачене чи викрадене посвідчення водія
Для українців у Польщі стала доступною послуга відновлення втраченого або вкраденого посвідчення водія.
Про це повідомили 25 жовтня у МВС України, пише "Європейська правда".
Послуга відтепер доступна у Варшаві, Вроцлаві, Гданську та Кракові.
Раніше українські водії могли обміняти лише наявне посвідчення водія. Зараз же обмін можливий і у зв’язку із втратою чи викраденням.
Це вже друга країна, після Туреччини, у якій доступна така послуга.
Для отримання послуги необхідно звернутися до ДП "Документ". Записатися можна онлайн на сайті або в порядку "живої" черги.
Також слід надати необхідний перелік документів. А саме: паспорт громадянина України із зазначеним зареєстрованим місцем проживання, довідку платника податків, документ, що підтверджує зміну особистих даних (за необхідності).
Адреси, за якими доступна послуга:
- Варшава: Єрусалимські алеї, 179 (ТЦ Blue City 2-й поверх)
- Вроцлав: Грюнвальдська площа 22, 50−363 (0 поверх)
- Краків: Галерея Краківська (2 поверх, вхід тільки з паркінгу сектор С)
- Гданськ: Алея Грюнвальдська, 415
Нагадаємо, посвідчення водія, видане в Україні, вважається дійсним на території Польщі до 31 грудня 2023 року, навіть якщо термін дії такого посвідчення закінчився.
Читайте також: В ЄС зі своїм транспортом: чи треба та як поміняти українські водійські права.