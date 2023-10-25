Українці в Польщі можуть відновити втрачене чи викрадене посвідчення водія 

Для українців у Польщі стала доступною послуга відновлення втраченого або вкраденого посвідчення водія.

Про це повідомили 25 жовтня у МВС України, пише "Європейська правда".

Послуга відтепер доступна у Варшаві, Вроцлаві, Гданську та Кракові.

Раніше українські водії могли обміняти лише наявне посвідчення водія. Зараз же обмін можливий і у зв’язку із втратою чи викраденням.

Це вже друга країна, після Туреччини, у якій доступна така послуга.

Для отримання послуги необхідно звернутися до ДП "Документ". Записатися можна онлайн на сайті або в порядку "живої" черги.

Також слід надати необхідний перелік документів. А саме: паспорт громадянина України із зазначеним зареєстрованим місцем проживання, довідку платника податків, документ, що підтверджує зміну особистих даних (за необхідності).

Адреси, за якими доступна послуга:

Варшава: Єрусалимські алеї, 179 (ТЦ Blue City 2-й поверх)

Вроцлав: Грюнвальдська площа 22, 50−363 (0 поверх)

Краків: Галерея Краківська (2 поверх, вхід тільки з паркінгу сектор С)

Гданськ: Алея Грюнвальдська, 415

Нагадаємо, посвідчення водія, видане в Україні, вважається дійсним на території Польщі до 31 грудня 2023 року, навіть якщо термін дії такого посвідчення закінчився.

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