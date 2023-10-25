Украинцы в Польше могут восстановить утраченное или похищенное водительское удостоверение 

Для украинцев в Польше стала доступной услуга восстановления утраченного или украденного водительского удостоверения.

Об этом сообщили 25 октября в МВД Украины, пишет "Европейская правда".

Услуга отныне доступна в Варшаве, Вроцлаве, Гданьске и Кракове.

Ранее украинские водители могли обменять только имеющееся водительское удостоверение. Сейчас же обмен возможен и в связи с потерей или похищением.

Это уже вторая страна, после Турции, в которой доступна такая услуга.

Для получения услуги необходимо обратиться в ГП "Документ". Записаться можно онлайн на сайте или в порядке "живой" очереди.

Также следует предоставить необходимый перечень документов. А именно: паспорт гражданина Украины с указанным зарегистрированным местом жительства, справку налогоплательщика, документ, подтверждающий изменение личных данных (при необходимости).

Адреса, по которым доступна услуга:

Варшава: Иерусалимские аллеи, 179 (ТЦ Blue City 2-й этаж)

Вроцлав: Грюнвальдская площадь 22, 50-363 (0 этаж)

Краков: Галерея Краковская (2 этаж, вход только с паркинга сектор С)

Гданьск: Аллея Грюнвальдская, 415

Напомним, водительское удостоверение, выданное в Украине, считается действительным на территории Польши до 31 декабря 2023 года, даже если срок действия такого удостоверения закончился.

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