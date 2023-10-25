Ексміністр оборони Словаччини приєднався до команди очільниці Міноборони Чехії
Колишній міністр оборони Словаччини Ярослав Надь стане експертним радником міністерки оборони Чехії Яни Чернохової.
Про це повідомляє IDNES, пише "Європейська правда".
Надь з 1 листопада буде радником Чернохової із закордонних срав і безпекової та промислової співпраці Чехії та Словаччини, оголосили у Міноборони Чехії.
"Я буду рада працювати з Ярославом Надем і використовувати його безцінний досвід. Вважаю його чудовим міністром оборони та колегою і очікую нашої подальшої співпраці", – зазначила Чернохова.
Ярослав Надь зі свого боку зазначив, що завдяки добрим стосункам і спільному з Черноховою баченню вони під час співпраці як міністри оборони реалізували "історичні" проєкти на користь армій обох країн, а тепер він буде радий ділитися своїм досвідом, щоб втілювати у життя ще не реалізований потенціал оборонної співпраці між Чехією і Словаччиною.
Надь буде працювати в Агентстві з міжурядової оборонної співпраці Міноборони Чехії.
Нагадаємо, під час роботи Надя міністром оборони Україна отримала від Словаччини 13 винищувачів МіГ-29.
Після нещодавніх парламентських виборів у Словаччині формується уряд із євроскептичних та антиукраїнських сил.
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