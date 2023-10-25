Экс-министр обороны Словакии присоединился к команде главы Минобороны Чехии

Бывший министр обороны Словакии Ярослав Надь станет экспертным советником министра обороны Чехии Яны Черноховой.

Об этом сообщает IDNES, пишет "Европейская правда".

Надь с 1 ноября будет советником Черноховой по зарубежным сравнением и безопасности и промышленного сотрудничества Чехии и Словакии, объявили в Минобороны Чехии.

"Я буду рада работать с Ярославом Надем и использовать его бесценный опыт. Считаю его замечательным министром обороны и коллегой и ожидаю нашего дальнейшего сотрудничества", – отметила Чернохова.

Ярослав Надь со своей стороны отметил, что благодаря хорошим отношениям и общему с Черноховой видению они во время сотрудничества как министры обороны реализовали "исторические" проекты в пользу армий обеих стран, а теперь он будет рад делиться своим опытом, чтобы воплощать в жизнь еще не реализованный потенциал оборонного сотрудничества между Чехией и Словакией.

Надь будет работать в Агентстве по межправительственному оборонному сотрудничеству Минобороны Чехии.

Напомним, во время работы Надя министром обороны Украина получила от Словакии 13 истребителей МиГ-29.

После недавних парламентских выборов в Словакии формируется правительство из евроскептических и антиукраинских сил.

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