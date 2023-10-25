Президент Латвії: Найближчі 4-6 років будуть дуже складними для безпеки країни

Президент Латвії Едгардс Рінкевичс вважає, що найближчі 4-6 років у сфері внутрішньої і зовнішньої безпеки країни будуть дуже складними.

Про це він заявив після зустрічі з прем’єр-міністеркою Евікою Сілінею, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Рінкевичс зазначив, що безпека країни є пріоритетом, і її необхідно зміцнювати щодня.

"Слід розуміти, що наступні 4-6 років будуть дуже складними. Ми бачимо, що відбувається в Україні, ми бачимо, що відбувається в Ізраїлі, ми бачимо тенденції в Європі...Ми бачимо, що час має бути витрачений не на якісь несуттєві сварки, а на зміцнення безпеки нашої країни – як фінансово, так і по суті. Громадяни дивляться, як вони можуть брати участь у зміцненні національної оборони, так і в зміцненні цивільної оборони", – зазначив латвійський президент.

Водночас Сіліня підтвердила, що вже зараз у країні триває робота "на всіх рівнях" зі зміцнення внутрішньої та зовнішньої безпеки.

"Обов'язкова військова служба країни зміцнить наші спільні оборонні можливості і спільне розуміння, а також присутність сил НАТО в Балтійському морі...Я думаю, що всі ці питання комплексно сприяють нашій загальній безпековій ситуації", – зазначила прем'єрка.

Раніше Рінкевичс заявляв, що країни ЄС і НАТО мають збільшити свої потужності оборонної промисловості, щоб виробляти необхідне озброєння для себе і для України.

Нагадаємо, державний департамент США схвалив продаж Латвії шести ракетно-артилерійських систем HIMARS, також будуть придбані далекобійні ракети ATACMS.