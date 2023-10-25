Президент Латвии: Ближайшие 4-6 лет будут очень сложными для безопасности страны

Президент Латвии Эдгардс Ринкевичс считает, что ближайшие 4-6 лет в сфере внутренней и внешней безопасности страны будут очень сложными.

Об этом он заявил после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Ринкевичс отметил, что безопасность страны является приоритетом, и ее необходимо укреплять ежедневно.

"Следует понимать, что следующие 4-6 лет будут очень сложными. Мы видим, что происходит в Украине, мы видим, что происходит в Израиле, мы видим тенденции в Европе...Мы видим, что время должно быть потрачено не на какие-то несущественные ссоры, а на укрепление безопасности нашей страны – как финансово, так и по сути. Граждане смотрят, как они могут участвовать в укреплении национальной обороны, так и в укреплении гражданской обороны", – отметил латвийский президент.

В то же время Силиня подтвердила, что уже сейчас в стране продолжается работа "на всех уровнях" по укреплению внутренней и внешней безопасности.

"Обязательная военная служба страны укрепит наши общие оборонные возможности и общее понимание, а также присутствие сил НАТО в Балтийском море...Я думаю, что все эти вопросы комплексно способствуют нашей общей ситуации безопасности", – отметила премьер.

Ранее Ринкевичс заявлял, что страны ЕС и НАТО должны увеличить свои мощности оборонной промышленности, чтобы производить необходимое вооружение для себя и для Украины.

Государственный департамент США одобрил продажу Латвии шести ракетно-артиллерийских систем HIMARS, также будут приобретены дальнобойные ракеты ATACMS.