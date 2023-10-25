ЗМІ анонсували новий пакет військової допомоги Україні від США на $150 млн

Сполучені Штати вже в середу можуть оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на суму 150 мільйонів доларів.

Про це "Голосу Америки" повідомили троє американських посадовців, пише "Європейська правда".

У новому пакеті допомоги США можуть бути додаткові ракети GMLRS для реактивних систем залпового вогню HIMARS, боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS, протитанкові ракети TOW, ракети AIM-9 Sidewinder і 155-мм артилерійські снаряди.

Цей пакет допомоги стане 49-им у межах механізму Presidential Drawdown Authority з лютого 2022 року, в межах якого українські військові отримують обладнання з американських складів.

Останній до цього пакет американської військової допомоги США оголошували 11 жовтня в межах засідання Контактної групи з питань оборони України, його вартість становила 200 мільйонів доларів.

Загальна сума безпекової допомоги США Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії становить близько 44 мільярдів доларів, але її подальша доля під питанням через відсутність спікера Палати представників.

Водночас Пентагон усе ще має близько 5 мільярдів доларів затвердженого Конгресом фінансування на військову допомогу Україні через виявлену влітку помилку обліку вартості обладнання.

На тлі спротиву радикальних республіканців, які не хочуть підтримки Києва зброєю, Білий дім у п’ятницю, 20 жовтня, звернувся до Конгресу США із запитом на майже $105 мільярдів на фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та безпеки кордонів США в одному пакеті.

Цей бюджетний запит до Конгресу США передбачає близько $61,4 млрд для України, з яких $46,1 млрд складають оборонні витрати і $11,8 млрд – пряма бюджетна підтримка.

У Палаті представників США ця пропозиція може бути винесена на голосування винятково після того, як буде врегульоване питання з обранням спікера.