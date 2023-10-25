СМИ анонсировали новый пакет военной помощи Украине от США на $150 млн

Соединенные Штаты уже в среду могут объявить о новом пакете военной помощи Украине на сумму 150 миллионов долларов.

Об этом "Голосу Америки" сообщили трое американских чиновников, пишет "Европейская правда".

В новом пакете помощи США могут быть дополнительные ракеты GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS, боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS, противотанковые ракеты TOW, ракеты AIM-9 Sidewinder и 155-мм артиллерийские снаряды.

Этот пакет помощи станет 49-ым в рамках механизма Presidential Drawdown Authority с февраля 2022 года, в рамках которого украинские военные получают оборудование с американских складов.

Последний до этого пакет американской военной помощи США объявляли 11 октября в рамках заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, его стоимость составляла 200 миллионов долларов.

Общая сумма помощи США по безопасности Украине с начала полномасштабного вторжения России составляет около 44 миллиардов долларов, но ее дальнейшая судьба под вопросом из-за отсутствия спикера Палаты представителей.

В то же время Пентагон все еще имеет около 5 миллиардов долларов утвержденного Конгрессом финансирования на военную помощь Украине из-за обнаруженной летом ошибки учета стоимости оборудования.

На фоне сопротивления радикальных республиканцев, которые не хотят поддержки Киева оружием, Белый дом в пятницу, 20 октября, обратился в Конгресс США с запросом на почти $105 миллиардов на финансирование помощи Украине, Израилю и безопасности границ США в одном пакете.

Этот бюджетный запрос в Конгресс США предусматривает около $61,4 млрд для Украины, из которых $46,1 млрд составляют оборонные расходы и $11,8 млрд – прямая бюджетная поддержка.

В Палате представителей США это предложение может быть вынесено на голосование исключительно после того, как будет урегулирован вопрос с избранием спикера.