Генсек ООН відповів на критику Ізраїлю: каже, не виправдовував дій ХАМАС

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш у середу відкинув звинувачення Ізраїлю в тому, що у своєму зверненні до Ради безпеки ООН виправдовував напад палестинського бойового угрупування ХАМАС.

Заяву Гутерреша під час спілкування з журналістами цитує агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Генсек ООН заявив, що у промові на Радбезі "однозначно засудив" атаку ХАМАС на Ізраїль, в результаті яких загинули 1400 людей, підкресливши, що "ніщо не може виправдати навмисні вбивства, поранення й викрадення цивільних".

"Я шокований спотворенням моєї заяви... так, ніби я виправдовував акти терору з боку ХАМАС. Це неправда. Все було навпаки", – сказав він журналістам, уникнувши згадки Ізраїлю.

Напередодні постійний представник Ізраїлю в ООН Гілад Ердан обурився заяві Гутерреша про те, що "напади ХАМАС відбувалися не у вакуумі", оскільки "палестинський народ уже 56 років перебуває в умовах задушливої окупації".

"Генеральний секретар ООН, який з розумінням ставиться до кампанії масових вбивств дітей, жінок і людей похилого віку, не гідний очолювати ООН. Я закликаю його негайно піти у відставку", – заявив тоді Ердан.

Крім того, міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен скасував зустріч із генсеком ООН, а Ізраїль відмовився видавати візи представникам Організації, які збирались відвідати країну з гуманітарною місією.