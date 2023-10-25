Генсек ООН ответил на критику Израиля: говорит, не оправдывал действий ХАМАС

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш в среду отверг обвинения Израиля в том, что в своем обращении к Совету безопасности ООН оправдывал нападение палестинской боевой группировки ХАМАС.

Заявление Гутерреша во время общения с журналистами цитирует агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Генсек ООН заявил, что в речи на Совбезе "однозначно осудил" атаку ХАМАС на Израиль, в результате которых погибли 1400 человек, подчеркнув, что "ничто не может оправдать преднамеренные убийства, ранения и похищения гражданских".

"Я шокирован искажением моего заявления... так, будто я оправдывал акты террора со стороны ХАМАС. Это неправда. Все было наоборот", – сказал он журналистам, избежав упоминания Израиля.

Накануне постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан возмутился заявлению Гутерреша о том, что "нападения ХАМАС происходили не в вакууме", поскольку "палестинский народ уже 56 лет находится в условиях удушающей оккупации".

"Генеральный секретарь ООН, который с пониманием относится к кампании массовых убийств детей, женщин и стариков, не достоин возглавлять ООН. Я призываю его немедленно уйти в отставку", – заявил тогда Эрдан.

Кроме того, министр иностранных дел Израиля Эли Коэн отменил встречу с генсеком ООН, а Израиль отказался выдавать визы представителям Организации, которые собирались посетить страну с гуманитарной миссией.