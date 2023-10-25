Швейцарія призупинила фінансування організацій із Ізраїлю й Палестини на тлі ескалації

Федеральний уряд Швейцарії вирішив призупинити фінансову підтримку одинадцяти палестинських та ізраїльських неурядових організацій на тлі ескалації на Близькому Сході.

Про це в середу оголосив Федеральний департамент закордонних справ Швейцарії, повідомляє "Європейська правда".

Швейцарське фінансування тимчасово не отримуватимуть шість палестинських і п'ять ізраїльських неурядових організацій, які здебільшого працюють у сфері прав людини та отримують підтримку в межах програм співпраці МЗС Швейцарії на Близькому Сході.

Відомство вказало, що ухвалило рішення "з огляду на нову ситуацію, що склалася після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня і відновлення воєнних дій на Близькому Сході", не вдаючись до подробиць.

Водночас там уточнили, що призупинення фінансування дозволить проаналізувати відповідність діяльності організацій "кодексу поведінки та антидискримінаційному застереженню", які є обов'язковими для зовнішніх партнерів Швейцарії.

Як відомо, після нападу ХАМАС на Ізраїль низка європейських країн призупинили фінансування, яке скеровували на палестинські території, аби перевірити, чи не потрапляло воно до угруповання. Водночас Європейський Союз пообіцяв продовжити гуманітарну допомогу палестинцям.

Міністерство фінансів США оголосило про санкції проти десяти фізичних та юридичних осіб, які відіграють провідну роль у терористичному угрупованні ХАМАС або забезпечують його фінансування.

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