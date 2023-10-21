Прокуратура Швейцарії перевіряє, чи справді з країни фінансували діяльність ХАМАС

Генеральна прокуратура Швейцарії відкрила кримінальне провадження за фактом можливого фінансування діяльності угруповання ХАМАС з боку швейцарської пропалестинської організації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в етері швейцарського мовника SRF заявив федеральний прокурор країни Штефан Блеттлер.

Розслідування стосується зокрема діяльності вже розпущеної організації "Асоціація допомоги Палестині". Ще 20 років тому Сполучені Штати внесли її до "чорного списку", але швейцарська прокуратура так і не провела розслідування щодо неї.

Блеттлер стверджує, що розслідування щодо ймовірного фінансування ХАМАС зі Швейцарії розпочалось "за кілька тижнів" до нападу угруповання на Ізраїль.

Він відмовився розкривати деталі, але підтвердив, що звинувачення у справі полягає в підтримці терористичної організації. При цьому у Швейцарії діяльність ХАМАС не заборонена, тож прокуратура повинна буде в суді довести, що його треба класифікувати як терористичне угруповання.

"Це можна довести", – запевняє федеральний прокурор Швейцарії, але визнає, що судовий процес займе багато часу. Прискорити його можна було б, якби Федеральна рада країни оголосила ХАМАС забороненою терористичною організацією.

Після нападу ХАМАС на Ізраїль низка європейських країн призупинили фінансування, яке скеровували на палестинські території, аби перевірити, чи не потрапляло воно до угруповання. Водночас Європейський Союз пообіцяв продовжити гуманітарну допомогу палестинцям.

Міністерство фінансів США оголосило про санкції проти десяти фізичних та юридичних осіб, які відіграють провідну роль у терористичному угрупованні ХАМАС або забезпечують його фінансування.