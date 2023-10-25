Швейцария приостановила финансирование организаций из Израиля и Палестины на фоне эскалации

Федеральное правительство Швейцарии решило приостановить финансовую поддержку одиннадцати палестинских и израильских неправительственных организаций на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Об этом в среду объявил Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии, сообщает "Европейская правда".

Швейцарское финансирование временно не будут получать шесть палестинских и пять израильских неправительственных организаций, которые в основном работают в сфере прав человека и получают поддержку в рамках программ сотрудничества МИД Швейцарии на Ближнем Востоке.

Ведомство указало, что приняло решение "учитывая новую ситуацию, сложившуюся после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября и возобновления военных действий на Ближнем Востоке", не вдаваясь в подробности.

В то же время там уточнили, что приостановление финансирования позволит проанализировать соответствие деятельности организаций "кодексу поведения и антидискриминационному предостережению", которые являются обязательными для внешних партнеров Швейцарии.

Как известно, после нападения ХАМАС на Израиль ряд европейских стран приостановили финансирование, которое направляли на палестинские территории, чтобы проверить, не попадало ли оно в группировку. В то же время Европейский Союз пообещал продолжить гуманитарную помощь палестинцам.

Министерство финансов США объявило о санкциях против десяти физических и юридических лиц, которые играют ведущую роль в террористической группировке ХАМАС или обеспечивают ее финансирование.

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