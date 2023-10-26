На зустрічі глав держав і урядів Європейського Союзу в Брюсселі 26 і 27 жовтня обговорюватимуть новий пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомив DW високопосадовець ЄС напередодні саміту, пише "Європейська правда".

До дванадцятого пакета ЄС мають увійти санкції не тільки щодо російських алмазів, а й щодо алюмінію, а також подальші обмеження на постачання товарів подвійного призначення, зазначив посадовець.

Він зауважив, що Євросоюз тісно співпрацює з Україною в питанні розпізнавання компонентів, виявлених у російській зброї та боєприпасах.

"Неймовірно, але в них знаходять навіть чіпи від холодильників", – сказав високопосадовець.

Крім того, істотною частиною нового пакета штрафних заходів буде механізм щодо запобігання їхнього обходу, кажуть у Брюсселі.

Посадовці Євросоюзу запевняють, що Україна залишається для нього пріоритетом, попри загострення конфлікту на Близькому Сході. Так, лідери обговорять довгостроковий бюджет Євросоюзу на 2024-2027 роки і закладений у нього фонд допомоги Україні на 50 млрд євро, а також його структуру.

Президент Володимир Зеленський у четвер звернеться до саміту лідерів Євросоюзу і попросить їх посилити тиск на Росію.

За даними ЗМІ, країни "Групи семи" оголосять про механізм обмеження імпорту російських діамантів до кінця жовтня, після чого Європейський Союз одразу ж фіналізує пропозицію щодо 12-го пакета санкцій проти Росії.