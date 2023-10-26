Угорщина хоче "пояснень" від Швеції, перш ніж затвердити її вступ у НАТО

В адміністрації Орбана заявили, що Угорщина очікує "пояснень" від Швеції, перш ніж парламент країни ратифікує протокол про її вступ у НАТО.

Як повідомляє SVT, про це на брифінгу заявив голова адміністрації угорського прем’єр-міністра Гергей Гуйяш.

Гуйяша запитали, чи Угорщина планує дотриматися обіцянки не стати останньою державою НАТО, яка ратифікує вступ Швеції – оскільки турецький парламент має проголосувати найближчим часом.

Він у відповідь нагадав про "те, що відбувалося у шведсько-угорських відносинах останнім часом", маючи на увазі критику демократичного відкату в Угорщині.

"Якщо вони вважають, що та думка була помилкою, то мають чітко сказати про це. Якщо вони вважають, що мали рацію – не знаю, чому вони хочуть бути з нами в одній команді", – сказав Гергей Гуйяш.

Раніше у вересні посадовець заявляв, що шведи "зробили все можливе, щоб зруйнувати повагу і довіру" між Швецією та Угорщиною, та що Швеції "буде краще", якщо Угорщина відкладе ратифікацію.

На той час ЗМІ повідомляли, що Угорщина не планує схвалювати вступ Швеції цієї осені і хоче добитися переговорів на найвищому рівні.

Як відомо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган цього тижня після кількох місяців зволікань скерував парламенту країни для ратифікації протокол про вступ Швеції до НАТО.

В угорській опозиції після того закликали негайно зібрати парламент для схвалення вступу Швеції, аби Угорщина не виявилася останньою країною у цьому процесі. Проте у парламенті відхилили пропозицію.