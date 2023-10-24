У парламенті Туреччини розповіли, коли можуть розглянути схвалення членства Швеції в НАТО

Парламент Туреччини вже найближчим часом може розглянути питання про схвалення заявки Швеції на вступ до НАТО.

Про це заявив спікер турецького парламенту Нуман Куртулмуш, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

"Коли я повернуся з Праги, я надішлю це подання до Комісії у закордонних справах. Сподіваюся, що воно надійде до Національних зборів якнайшвидше і депутати ухвалять своє рішення", – зазначив він.

Туреччина разом з Угорщиною – останні члени НАТО, які досі не схвалили шведську заявку на вступ в Альянс.

Нагадаємо, напередодні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після кількох місяців зволікань скерував парламенту країни для ратифікації протокол про вступ Швеції до Північноатлантичного Альянсу.

Після цього одна з опозиційних партій у парламенті Угорщини – соціалісти MSZP – ініціювали скликання позачергового засідання, щоб затвердити вступ Швеції у НАТО якнайшвидше, до того, як це зробить Туреччина.

За даними Bloomberg, генсек НАТО Єнс Столтенберг хоче, щоб Швеція стала членом Альянсу не пізніше зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, запланованої на 28-29 листопада.