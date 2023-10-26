Спецслужби Чехії виявили спроби реекспорту санкційних товарів у РФ

Служба безпеки та інформації Чехії повідомила про спроби порушити ембарго на експорт товарів до Росії.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у звіті спецслужби, який наводить портал Idnes.

У відомстві зазначили, що виявляли спроби реекспорту верстатів, запчастин або хімікатів через низку третіх країн до Росії.

Чеські спецслужби протидіють спробам ввезення підсанкційних товарів до РФ.

У висновках чеських спецслужб йдеться, що заходи ЄС значно ускладнили доступ Росії до товарів, необхідних для військово-промислового комплексу.

У звіті йдеться, що війна в Україні також впливає на російськомовну організовану злочинність.

Зокрема, відзначаються спроби використання Чехії для відмивання грошей, отриманих з України або Росії.

Нагадаємо, 23 червня Рада ЄС затвердила 11-й пакет санкцій проти Росії, спрямований переважно на боротьбу з обходом існуючих санкцій.

Раніше повідомлялося, що до РФ і далі продовжують потрапляти практично усі підсанкційні товари на сотні мільярдів доларів.