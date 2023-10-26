Спецслужбы Чехии выявили попытки реэкспорта санкционных товаров в РФ

Служба безопасности и информации Чехии сообщила о попытках нарушить эмбарго на экспорт товаров в Россию.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в отчете спецслужбы, который приводит портал Idnes.

В ведомстве отметили, что выявляли попытки реэкспорта станков, запчастей или химикатов через ряд третьих стран в Россию.

Чешские спецслужбы противодействуют попыткам ввоза подсанкционных товаров в РФ.

В выводах чешских спецслужб отмечается, что меры ЕС значительно усложнили доступ России к товарам, необходимым для военно-промышленного комплекса.

В отчете говорится, что война в Украине также влияет на русскоязычную организованную преступность.

В частности, отмечаются попытки использования Чехии для отмывания денег, полученных из Украины или России.

Напомним, 23 июня Совет ЕС утвердил 11-й пакет санкций против России, направленный преимущественно на борьбу с обходом существующих санкций.

Ранее сообщалось, что в РФ и дальше продолжают попадать практически все подсанкционные товары на сотни миллиардов долларов.