Спецслужбы Чехии выявили попытки реэкспорта санкционных товаров в РФ
Служба безопасности и информации Чехии сообщила о попытках нарушить эмбарго на экспорт товаров в Россию.
Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в отчете спецслужбы, который приводит портал Idnes.
В ведомстве отметили, что выявляли попытки реэкспорта станков, запчастей или химикатов через ряд третьих стран в Россию.
Чешские спецслужбы противодействуют попыткам ввоза подсанкционных товаров в РФ.
В выводах чешских спецслужб отмечается, что меры ЕС значительно усложнили доступ России к товарам, необходимым для военно-промышленного комплекса.
В отчете говорится, что война в Украине также влияет на русскоязычную организованную преступность.
В частности, отмечаются попытки использования Чехии для отмывания денег, полученных из Украины или России.
Напомним, 23 июня Совет ЕС утвердил 11-й пакет санкций против России, направленный преимущественно на борьбу с обходом существующих санкций.
Ранее сообщалось, что в РФ и дальше продолжают попадать практически все подсанкционные товары на сотни миллиардов долларов.