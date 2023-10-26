Глава МЗС Литви закликав ЄС не гальмувати з постачанням боєприпасів в Україну
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав країни-члени ЄС не гальмувати з постачанням обіцяних Україні боєприпасів.
Про це він написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".
"ЄС пообіцяв Україні мільйон артилерійських боєприпасів. Наразі ми надали лише 300 тисяч. Тим часом Північна Корея поставила Росії 350 тисяч", – нагадав глава литовського МЗС.
За його словами, у ЄС є ресурси, щоб перевищити цю кількість.
"Ми повинні припинити застигати у світлі фар, поки гинуть хоробрі українці", – додав литовський міністр.
Коментар Ландсбергіса з’явився після публікації агентства Bloomberg, у якій йшлося, що ЄС відстає від планів надати Україні мільйон боєприпасів.
За даними ЗМІ, ЄС наразі досягнув лише близько 30% від запланованого обсягу поставок. Журналісти припускають, що до березня 2024 року Україні не встигнуть передати обіцяний мільйон боєприпасів.
Тим часом НАТО підштовхує країни-члени Альянсу до подолання протекціоністських тенденцій та узгодження єдиного стандарту артилерійських боєприпасів задля збільшення їхнього виробництва.