Глава МЗС Литви закликав ЄС не гальмувати з постачанням боєприпасів в Україну

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав країни-члени ЄС не гальмувати з постачанням обіцяних Україні боєприпасів.

Про це він написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

"ЄС пообіцяв Україні мільйон артилерійських боєприпасів. Наразі ми надали лише 300 тисяч. Тим часом Північна Корея поставила Росії 350 тисяч", – нагадав глава литовського МЗС.

За його словами, у ЄС є ресурси, щоб перевищити цю кількість.

"Ми повинні припинити застигати у світлі фар, поки гинуть хоробрі українці", – додав литовський міністр.

Коментар Ландсбергіса з’явився після публікації агентства Bloomberg, у якій йшлося, що ЄС відстає від планів надати Україні мільйон боєприпасів.

За даними ЗМІ, ЄС наразі досягнув лише близько 30% від запланованого обсягу поставок. Журналісти припускають, що до березня 2024 року Україні не встигнуть передати обіцяний мільйон боєприпасів.

Тим часом НАТО підштовхує країни-члени Альянсу до подолання протекціоністських тенденцій та узгодження єдиного стандарту артилерійських боєприпасів задля збільшення їхнього виробництва.