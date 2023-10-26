Глава МИД Литвы призвал ЕС не тормозить с поставками боеприпасов в Украину

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал страны-члены ЕС не тормозить с поставкой обещанных Украине боеприпасов.

Об этом он написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

"ЕС пообещал Украине миллион артиллерийских боеприпасов. Сейчас мы предоставили только 300 тысяч. Между тем Северная Корея поставила России 350 тысяч", – напомнил глава литовского МИД.

По его словам, у ЕС есть ресурсы, чтобы превысить это количество.

"Мы должны прекратить застывать в свете фар, пока храбрые украинцы гибнут", – добавил литовский министр.

Комментарий Ландсбергиса появился после публикации агентства Bloomberg, в которой говорилось, что ЕС отстает от планов предоставить Украине миллион боеприпасов.

По данным СМИ, ЕС пока достиг лишь около 30% от запланированного объема поставок. Журналисты предполагают, что до марта 2024 года Украине не успеют передать обещанный миллион боеприпасов.

Между тем НАТО подталкивает страны-члены Альянса к преодолению протекционистских тенденций и согласованию единого стандарта артиллерийских боеприпасов для увеличения их производства.